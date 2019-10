Sodelovanje policistov iz več držav razkrinkalo združbo tihotapcev migrantov

Koper, 21. oktobra - Sodelavci policij iz Slovenije, Hrvaške, Italije, BiH in Europola so uspešno zaključili preiskavo delovanja mednarodne kriminalne združbe, ki je od aprila tihotapila nezakonite migrante čez ozemlja držav jugovzhodnega Balkana v EU. Ovadili so 10 oseb, med njimi štiri Slovence, ki jim očitajo najmanj 24 primerov prevažanja migrantov čez mejo.