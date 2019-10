V Celju začeli sanacijo zemljine v dveh vrtcih

Celje, 23. oktobra - Na nedavnem razpisu izbrani izvajalec - podjetje Inkaing - je danes začelo uvajalna dela v zvezi s sanacijo zemljine in zunanje ureditve prvih dveh celjskih vrtcev. Kot so sporočili z okoljskega ministrstva, bodo z odvozom zemljine začeli v petek in jo v skladu z uredbo o nenevarnih odpadkih odlagali in predelovali v Svetem Andražu.