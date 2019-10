Civilne iniciative: Celje je slovenski Černobil

Celje, 22. oktobra - Predstavniki Celjskih civilnih iniciativ so na današnji novinarski konferenci opozorili, da so v celjskih tleh na velikih površinah prekoračene vrednosti težkih kovin, da prebivalce Lopate in Delavske ulice moti močan hrup, v mestu pa umirajo tudi drevesa. Po njihovem mnenju je Celje zaradi številnih okoljskih bremen "slovenski Černobil".