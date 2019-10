Stroški dela lani višji za 3,1 odstotka

Ljubljana, 23. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani dosegli 2286,36 evra, kar je 3,1 odstotka več kot v 2017, je danes objavil statistični urad. Najvišji so bili stroški dela v energetskem in finančnem sektorju, najnižji pa v gostinstvu in drugih dejavnostih, kamor spadajo npr. varovanje, čiščenje in vzdrževanje.