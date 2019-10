Delo o bančnih vlogah (23. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Karel Lipnik v komentarju Tanka meja med poplavo in sušo piše, da so se banke v Sloveniji znašle v precej neprijetnem položaju, saj se poskušajo znebiti obsega vlog gospodinjstev, a hkrati si ne želijo, da bi se vloge zmanjšale. Kot meni avtor, bi jih slednjega moralo biti prav strah, saj so vloge ključni steber bančnega poslovanja.