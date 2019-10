Primorske novice o nasilju v šolah (23. 10.)

Koper, 22. oktobra - Mirjana Cerin v komentarju Meje za nasilje piše o nasilnem vedenju, do katerega smo, po mnenju avtorice, na splošno preveč tolerantni, se zajeda v vse pore sodobne družbe in osnovne šole postajajo z nakopičenimi težavami na področju izobraževanja, vzgoje in sociale pravi ekonom lonec.