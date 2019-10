Sprejetemu zakonu za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah se obeta presoja ustavnosti

Ljubljana, 22. oktobra - DZ je danes s 46 glasovi za in 34 glasovi proti potrdil zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah. A pot do odprave pomanjkljivosti sodnega varstva vlagateljev v podrejene obveznosti in delnice bank pred izbrisi je še dolga, saj je Banka Slovenije za zakon napovedala vložitev zahteve za presojo ustavnosti.