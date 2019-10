Usoda podpore zakonu o izbrisih v bankah visi v zraku

Ljubljana, 22. oktobra - Usoda vladnega zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah je pred popoldanskim glasovanjem še negotova. Podporo so zakonu napovedali v koalicijskih LMŠ, SD, DeSUS in SAB ter opozicijski SNS, v SMC in Levici se niso opredelili, v SDS so povedali, da ga ne morejo podpreti, v NSi pa mu bodo nasprotovali.