Prevzem avtomobilskega dela ACH bo zaključen do konca leta

Ljubljana, 22. oktobra - Prevzem slovenskih družb Autocommerce, Avto Triglav in AC-Mobil, ki sodijo pod okrilje ACH 2 in jih kupuje švicarska družba Emil Frey, bo uradno zaključen do konca letošnjega leta, so za STA povedali v družbi Autocommerce. Od novega lastnika pričakujejo dodatno spodbudo za razvoj poslovanja. Vrednosti posla ne razkrivajo.