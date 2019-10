Finance: Avtomobilski del ACH prevzema švicarski megatrgovec

Ljubljana, 2. oktobra - Švicarski avtomobilski megatrgovec Emil Frey prevzema tri hčerinske avtomobilske družbe, ki sodijo pod okrilje ACH 2, Autocommerce, Avto Triglav in AC-Mobil. To so za Finance potrdili v ACH 2, ki je nastala ob delitvi premoženja lastnikov nekdanjega ACH in jo vodi Rasto Oderlap. Emil Frey za dokončanje posla potrebuje še soglasje Evropske komisije.