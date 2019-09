Na dnevnih upravnih enot tudi o poslovanju s strankami s posebnimi potrebami

Ljubljana, 18. septembra - V ospredju letošnjih dnevov upravnih enot, ki od danes do petka potekajo v Tacnu, je vprašanje, kako poslovati in komunicirati s strankami s posebnimi potrebami, kako jim stopiti naproti, jih razumeti in jim pomagati skozi labirint upravnega postopka. Uslužbenci upravnih enot pa se seznanjajo tudi z vsebinami zlorab identitete in dokumentov.