Sklad za gradnjo skupnosti za mlade na Gerbičevi izbral Demo plus

Ljubljana, 20. septembra - Stanovanjski sklad RS je za gradnjo stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani izbral podjetje Dema plus inženiring iz Ljubljane. Ta je namreč, kot piše v odločitvi o izidu javnega naročila, predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo. Dema plus namerava objekt zgraditi za 5,05 milijona evrov brez DDV.