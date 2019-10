Vučić opozarja na izgubo zaupanja v EU po odločitvi glede Severne Makedonije

Beograd, 22. oktobra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prepričan, da bo blokada začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo na vrhu EU minuli teden v Srbiji vodila v izgubo zaupanja v povezavo. "To bo v Srbiji vodilo v to, da bo EU še manj priljubljena in da bo vanjo še manj zaupanja," je za avstrijski časnik Standard povedal Vučić.