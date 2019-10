V Strasbourgu razočaranje nad odločitvijo glede Severne Makedonije in Albanije

Strasbourg, 22. oktobra - Evropski poslanci so danes v razpravi o zaključkih nedavnega vrha EU izrazili razočaranje, ker voditelji držav članic Skopju in Tirani niso odobrili začetka pristopnih pogajanj. Da je bila to huda napaka, sta izpostavila tudi predsednika Evropskega sveta Donald Tusk in Evropske komisije Jean-Claude Juncker.