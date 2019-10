Krško, 21. oktobra - V naselju Brod v Podbočju v občini Krško je neznanec z vnetljivo tekočino polil in zažgal lesen most čez reko Krko. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po nestrokovni oceni je škode za okoli 5000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.