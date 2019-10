Rogaška Slatina, 21. oktobra - Na območju Rogaške Slatine so v nedeljo izsledili 14 oseb, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo, in sicer 13 turških državljanov in enega državljana Sirije. Postopki z njimi še potekajo. Dva od izsledenih turških državljanov, ki sta organizirala nezakonit prehod meje, bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje