Na predsedniških volitvah v Boliviji se obeta tesen izid

Sucre, 20. oktobra - V Boliviji so se začele predsedniške in parlamentarne volitve, javnomnenjske raziskave pa napovedujejo tesen boj med dosedanjim levo usmerjenim predsednikom Evom Moralesom in nekdanjim predsednikom, desnosredinskim Carlosom Meso. Skupno se za mesto bolivijskega predsednika poteguje devet kandidatov. Morebiten drugi krog volitev bo 15. decembra.