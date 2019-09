V gozdnih požarih v Boliviji poginilo prek dva milijona živali

La Paz, 26. septembra - V zadnjih tednih so se na obsežnih območjih gozdov in travnatih površin v Boliviji razbesneli požari, ki so bili med drugim usodni za več kot dva milijona divjih živali, vključno z jaguarji, pumami in lamami, so v sredo opozorili okoljski strokovnjaki. Požari so opustošili zlasti tropsko savano Chiquitania na vzhodu države.