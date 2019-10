Šarec na Bogatajevih dnevih: Sistem zaščite in reševanja deluje odlično

Ljubljana, 19. oktobra - V Postojni se je popoldne odvila sklepna slovesnost sedmih Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, na kateri se predstavlja nacionalni sistem varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. "Sistem zaščite in reševanja v Sloveniji deluje odlično," je poudaril predsednik vlade Marjan Šarec.