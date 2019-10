Odbor EU skozi četrtletno poročilo o izvajanju kohezijske politike

Ljubljana, 18. oktobra - Odbor za zadeve EU se je seznanil s četrtletnim poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020. "Črpanje še ni idealno, se je pa stanje bistveno izboljšalo. Prihajajo trije najmočnejši meseci in računamo, da se bo slika do konca leta močno popravila," je povedala Nevenka Ribič iz vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko.