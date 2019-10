Služba vlade: Kohezijska sredstva bomo počrpali v celoti

Ljubljana, 8. oktobra - Ocena člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba - ki je opozoril na počasno črpanje evropskih sredstev - se nanaša le na zadnjo fazo porabe sredstev, zanemarja pa ostale faze, ki so "v polnem teku in bodo omogočile, da bomo kohezijska sredstva počrpali v celoti", se je odzvala služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.