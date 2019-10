V Ljubljani danes spregovorili o upravljanju zdravstvenih organizacij

Ljubljana, 17. oktobra - Izšla je knjiga Management v zdravstvenih organizacijah, s katero želijo avtorji izboljšati to področje v Sloveniji. Kot je na današnji predstavitvi v Ljubljani dejal upokojeni otroški kardiolog in eden od avtorjev Andrej Robida, v veliko zdravstvenih organizacijah vlada kaos, saj vloge med menedžerji in zdravniki niso ustrezno razdeljene.