Na konferenci o podatkih kot pomembnem orodju za upravljanje zdravstvenega sistema

Ljubljana, 4. junija - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je med 2. in 4. junijem gostilo mednarodno konferenco Evropske zveze bolnišnic in drugih zdravstvenih organizacij HOPE Agora 2019. Na konferenci je sodelovalo več kot 320 udeležencev iz 27 držav, ki so izmenjali izkušnje pri uvajanju z dokazi podprtega odločanja v zdravstvenem menedžmentu.