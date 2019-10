Pariz si prizadeva za sojenja džihadistom iz Sirije v Iraku

Bagdad, 17. oktobra - Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian se danes v Bagdadu pogovarja o možnostih, da bi v Iraku sodili tujim džihadistom Islamske države (IS), ki so zaprti na severovzhodu Sirije. Kurdi so tam lani s pomočjo ZDA porazili Islamsko državo in zajeli več tisoč džihadistov, ki imajo sedaj zaradi turške ofenzive priložnost za pobeg.