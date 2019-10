Torra pozval k takojšnji ustavitvi nasilja na protestih v Kataloniji

Barcelona, 17. oktobra - Katalonski predsednik Quim Torra je v sredo pozno zvečer pozval k takojšnji ustavitvi nasilja, potem ko so se protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in aktivistov na dolgoletne zaporne kazni ponekod znova sprevrgli v nasilje in spopade s policijo.