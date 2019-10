Delni trgovinski pogovor med ZDA in Kitajsko še ni na papirju

Washington, 17. oktobra - Delni trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko zdaj uradno spravljamo na papir, je v sredo v Beli hiši novinarjem povedal ameriški predsednik Donald Trump. "Ni še vse na papirju, a se pripravljamo na to," je pojasnil. Ponovil je, da se je Kitajska zavezala k večjim nakupom ameriških kmetijskih proizvodov in da popušča pod pritiskom Washingtona.