ZDA in Kitajska dosegli napredek v trgovinskih pogajanjih

Washington, 11. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump prihodnji teden ne bo povišal carin na 250 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske s 25 na 30 odstotkov, saj so pogajalci ZDA in Kitajske po Trumpovih besedah prišli do "zelo bistvenega trgovinskega dogovora prve faze". Sedaj naj bi se začela druga faza.