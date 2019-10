Primorske novice o odstavitvi ravnateljice izolske osnovne šole (17. 10.)

Koper, 16. oktobra - Mirjana Cerin v komentarju Ugotavljanje mobinga na šoli piše o dogajanju na izolski osnovni šoli, kjer je svet staršev izglasoval razrešitev ravnateljice Simone Angelini, potem ko so v javnost prišli očitki o mobingu nad zaposlenimi in nepotizmu. Zdajšnja vodja izolske osnovne šole in ostali zaposleni želijo delati v mirnem vzdušju, piše avtorica.