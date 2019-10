Finance o visokih cenah avtomobilov (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Miloš Milač v komentarju Razlogov za veselje ni, panogo in kupce avtov čakajo vratolomni časi piše, da ni skrivnost, da se bodo bremena proizvajalcev zaradi uvedbe novih okoljskih predpisov in merilnega protokola WLTP, ki so ustavili stroje avtomobilskih tovarn po vsej Evropi, pokazala v končni ceni avtomobilov.