Še vedno aktualna Jenkova iskrena izpoved ambivalentnih čustev in razpoloženj

pripravila Maja Čehovin Korsika

Kranj, 16. oktobra - V petek bo minilo 150 let od smrti slovenskega pesnika in pisatelja Simona Jenka. Tega dne se bodo začeli tudi Jenkovi dnevi, v sklopu katerih bodo podelili Jenkovo nagrado. Literarna zgodovinarka Irena Novak Popov je za STA zapisala, da Jenkov govor še danes učinkuje tudi kot iskrena subjektivna izpoved ambivalentnih čustev in razpoloženj.