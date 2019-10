Med nominiranci za Jenkovo nagrado kar štirje mladi pesniški glasovi

Ljubljana, 8. oktobra - Za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so nominirani Nina Dragičević za poemo Ljubav reče greva (Škuc), Sergej Harlamov za Mnogoboj mitologij (Litera), Franci Novak za zbirko Vračanje pogleda (Hiša poezije), Zoran Pevec za delo Kako postati nihče (LUD Šerpa) in Kaja Teržan za zbirko Krog (Center za slovensko književnost).