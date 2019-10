Občina Hrastnik kot prva v Zasavju uvaja participativni proračun

Hrastnik, 15. oktobra - Občina Hrastnik letos kot prva zasavska občina uvaja nov mehanizem vključevanja občanov, in sicer participativni proračun. Za pilotno izvedbo so izbrali krajevno skupnost Podkraj. Krajani so tako lahko do 4. oktobra oddali predloge na pripravljenem obrazcu. Do izteka roka pa je občina prejela 13 predlogov.