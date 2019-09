Župani na mednarodnem srečanju v Škofji Loki o participatornih praksah

Škofja Loka, 26. septembra - Škofja Loka od danes do sobote gosti uvodni dogodek dvoletnega projekta Evropa za državljane: Mladi in starejši - aktivno staranje. Mednarodno srečanje županov, na katerem se bodo zbrali župani ali podžupani 16 partnerskih občin, bo potekalo na temo razvoja in izmenjave participatornih praks.