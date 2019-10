V Sloveniji letno zaradi radona umre od 90 do 180 ljudi

Celje, 15. oktobra - V Sloveniji, ki ima 2,1 milijona prebivalcev, letno zaradi radona umre od 90 do 180 ljudi, zaradi prometnih nesreč jih umre od 90 do 150, za pljučnim rakom pa okoli 1300 ljudi, je danes na posvetu o radonu v stavbah v Celju povedal svetnik z Uprave RS za varstvo pred sevanji Tomaž Šutej. Največ radona pa je na Dolenjskem in v osrednji Sloveniji.