Na prevaljski osnovni šoli uredili težave z radonom

Prevalje, 7. septembra - Na Osnovni šoli Franja Goloba na Prevaljah, kjer so se vrsto let spopadali s povišanimi vrednostmi radona v treh pritličnih učilnicah, so težave uredili s posebnimi prezračevalniki. Hkrati imajo vzpostavljeno avtomatsko merjenje vrednosti radona in še naprej zračijo prostore. Posegi za ureditev težav z radonom so stali 22.500 evrov.