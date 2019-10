Rastoče cene svinjine zvišale inflacijo na Kitajskem

Peking, 15. oktobra - Inflacija na Kitajskem je septembra dosegla tri odstotke in bila s tem najvišja po novembru 2013, kažejo danes objavljeni vladni podatki. Po mnenju analitikov so za tako visoko rast krive cene svinjine, ki so zaradi izbruha afriške prašičje kuge in s tem povezanega upada populacije prašičev septembra na letni ravni narasle za 70 odstotkov.