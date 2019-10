Skoraj vsak drugi 17-letnik v Sloveniji že poskusil konopljo

Maribor, 15. oktobra - Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je pokazala, da je skoraj vsak drugi 17-letnik v Sloveniji že poskusil drogo konopljo, dobri štirje odstotki so poročali tudi o uporabi kokaina. Droge so torej med mladimi precej prisotne, zato je nujna preventiva, je bilo slišati na današnjem posvetu Mladi in kriminal v Mariboru.