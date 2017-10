Zaradi skokovite rasti ponudbe drog ključno ozaveščanje mladih o tveganjih

Maribor, 19. oktobra - Droge so mladim danes dostopne, kot še nikoli poprej. Še posebej problematične so sintetične droge, ki se jih zlahka dobi prek spleta in njihova ponudba skokovito narašča. "Mlade je nujno treba ozavestiti, da so te snovi zelo nevarne, zabeleženi so bili tudi smrtni primeri," je na današnjem posvetu v Mariboru poudarila zdravnica Tina Čakš Golec.