Na srečanju ravnateljev vrtcev o težavah pri izvajanju zakona o otrocih s posebnimi potrebami

Portorož, 15. oktobra - Sklepni dan srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Portorožu so bile v ospredju težave pri izvajanju zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Predstavnica ministrstva za zdravje Alenka Kovač Arh je izpostavila zlasti preobremenjenost zaposlenih v razvojnih ambulantah in pomanjkanje strokovnih kadrov.