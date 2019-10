Ravnatelji vrtcev v Portorožu o vzgoji danes in jutri

Portorož, 14. oktobra - V Portorožu se bo danes in v torek odvilo že 25. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev. Tema letošnjega srečanja je Vzgoja in izobraževanje v Sloveniji danes - kako pa jutri?, ravnatelje bo v torek nagovoril tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo.