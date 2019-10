Svetovni dan umivanja rok z geslom Čiste roke za vse

Ljubljana, 15. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok, katerega namen je širjenje ozaveščenosti in razumevanja o pomembnosti umivanja rok. Letošnji dan poteka pod geslom Čiste roke za vse. Pomembno je zavedanje, da sami poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas, tudi s čistočo svojih rok, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.