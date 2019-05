V UKC Ljubljana otroke poučili o higieni rok

Ljubljana, 6. maja - Mednarodni dan higiene rok so danes obeležili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer so otrokom iz vrtca Vodmat in z pomočjo bolnišničnih klovnov, Rdečih noskov, prikazali pravilno umivanje rok. Higiena rok je po mnenju zdravnice Sergeje Gregorčič pomembna pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni.