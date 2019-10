Na jugu Mehike razgnali karavano 2000 migrantov

Ciudad de Mexico, 13. oktobra - Mehiške oblasti so na jugu države razgnale karavano okoli 2000 migrantov, ki so se v soboto podali na pot v upanju, da bodo lahko prečkali Mehiko in dosegli ZDA. Zvezna policija in narodna garda sta karavani preprečili nadaljevanje poti in pridržali migrante, poroča francoska tiskovna agencija AFP.