Newyorške borze teden končale optimistično

New York, 11. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so zadnji dan trgovanja v tednu končale z rastjo. Pozornost vlagateljev je bila danes usmerjena v trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko, kjer je bil danes dosežen delni dogovor. Ta med drugim vključuje zaustavitev carin napovedanih za naslednji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.