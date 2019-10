Pahor in župani predvsem o projektu ustanavljanja pokrajin

Rimske Toplice, 2. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je drugi dan kongresa slovenskih občin v Rimskih Toplicah nagovoril zbrane župane in županje ter druge predstavnike občin. Predvsem pa je želel od njih izvedeti, ali je smiselno ugrizniti v to jabolko ustanavljanja pokrajin in nadaljevati prizadevanja, ki v tej smeri potekajo v zadnjih mesecih.