Policisti opozarjajo na varnost pešcev in kolesarjev v temnem delu dneva

Ljubljana, 10. oktobra - Ob tem, ko se daljša temni del dneva, policisti opozarjajo na varnost peščev in kolesarjev. Število prometnih nesreč z njihovo udeležbo se namreč povečuje. Danes in v sredo so se zgodile vsaj tri prometne nesreče z udeležbo peščev in kolesarke. Policisti pozivajo k večji pazljivosti, svetujejo pa tudi uporabo svetlobnih teles in svetlejših oblačil.