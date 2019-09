V okviru evropskega dneva brez smrtnih žrtev v prometu policija s številnimi aktivnostmi

Ljubljana/Murska Sobota, 26. septembra - V okviru evropskega dneva brez smrtnih žrtev v cestnem prometu danes po vsej Evropi potekajo številne preventivne in druge akcije. Cilj je, da ta dan na evropskih cestah ne bi bilo nobene smrtne žrtve, so sporočili s policije. Projekt sicer že več let zapored organizira evropska zveza prometnih policij Tispol.