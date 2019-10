Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da sta slovenski zunanji minister Miro Cerar in njegov nizozemski kolega Stef Blok izpostavila pomen spoštovanja mednarodnega prava in načel multilateralizma. Prav tako so poročale o tem, da bo Banka Slovenije novembra zaostrila pogoje za podeljevanje potrošniških kreditov.