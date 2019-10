Primorske novice o pretiranih posojilih (10. 10.)

Koper, 9. oktobra - Sonja Ribolica v komentarju Preventiva ali zavora? piše o tem, da so potrošniška posojila v zadnjih letih dobila krila. Obseg je prehitel celo gospodarsko rast. Centralna banka že dlje opozarja, da so banke pri odobravanju posojil preveč širokogrudne, zato je tudi potegnila ročno zavoro in zaostrila pogoje za najem zlasti potrošniških posojil.