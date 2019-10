Predloga proračunov za 2020 in 2021 skozi sito odborov za kmetijstvo, izobraževanje in notranje zadeve

Ljubljana, 9. oktobra - V DZ se je danes nadaljevala obravnava predlogov proračunov za prihodnji dve leti na zainteresiranih delovnih telesih. Skozi dokumente so šli odbori za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.